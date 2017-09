PSG : Wright s'enflamme pour la C1

Véritable légende d'Arsenal, Ian Wright s'est exprimé ce mardi dans les colonnes du quotidien régional Le Parisien sur les chances du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Avant le premier match du PSG face au Celtic Glasgow ce mardi (20h45 sur beIN Sports 1), l'Anglais s'est montré confiant pour le club de la capitale.

"Le recrutement de Neymar et Mbappé a propulsé le PSG dans une autre dimension, celle des très grands clubs européens. Paris a toujours eu un collectif solide et quelques très bonnes individualités. Aujourd’hui, ils ont l’expérience de Dani Alves en plus de celle de la saison dernière qui va être très précieuse. Si vous rajoutez Mbappé, qui est exceptionnel, Cavani, Di Maria, Rabiot, Verratti, Marquinhos et Thiago Silva qui sont tous performants, alors vous avez un candidat plus que crédible à la victoire finale en Ligue des Champions. Il leur faudra un peu de réussite, mais ils sont capables d’arriver au sommet", a estimé Wright.

Avant le début de la compétition, Paris est en tout cas considéré comme l'un des favoris pour la victoire finale.