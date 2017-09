OM : la colère des South Winners !

OM : la colère des South Winner s ! « Par Romain Rigaux - Le 12/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les South Winners sont en colère. Dans un communiqué incisif, le groupe de supporters de l'Olympique de Marseille demande des comptes au président Jacques-Henri Eyraud ce mardi. "Que comptez-vous faire Monsieur le président Eyraud ? Encore nous mentir, comme lors des précédentes réunions entre le club et les groupes de supporters, ou bien enfin assumer ouvertement vos trop nombreuses erreurs, marques indélébiles d'un fiasco retentissant ?", peut-on lire. "L'OM ce n'est ni Disneyland, ni une société. L'OM c'est nous !", poursuivent les South Winners. "Stop aux mensonges et autres belles paroles pour nous vendre du rêve, la tisane est terminée, et surtout il est temps d'arrêter au plus vite cette mascarade. Vous êtes désormais informés, avertis, prévenus." Après l'opération séduction de la saison passée, Eyraud va devoir gérer ses premiers conflits importants avec une partie des supporters. Après l'opération séduction de la saison passée, Eyraud va devoir gérer ses premiers conflits importants avec une partie des supporters.

