FPF : le boss de Leipzig veut des exclusions « Par Romain Rigaux - Le 12/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec les sommes folles dépensées cet été sur le marché des transferts, le fair-play financier est de plus en plus au coeur des débats ces dernières semaines. Interrogé sur le sujet, le patron du RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, demande à l'UEFA d'exclure les tricheurs des compétitions européennes. "Ceux qui ne respectent pas (le FPF) ne devraient plus pouvoir prendre part aux compétitions européennes, a-t-il lancé sur Sky. Une peine d'amende ne suffit pas, parce que sur certains clubs ça n'aurait pas d'effet. En Bundesliga, tous les clubs respectent le FPF." Mintzlaff ne cite aucun club en particulier mais on sait que de nombreux regards sont tournés vers le PSG, visé par une enquête de l'UEFA.

