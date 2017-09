Real : le regret de Zidane pour le mercato

Karim Benzema blessé (lésion musculaire à la cuisse droite), le Real Madrid a perdu son atout numéro 1 au poste d'avant-centre pour une période estimée à un mois. En attendant, Zinedine Zidane devra se débrouiller sans joueur de très haut niveau à ce poste et regrette de ne pas avoir su conserver Alvaro Morata cet été.

"Au final, c’est vrai que, quand tu regardes les joueurs qu’on avait comme Morata et Mariano, et qu’aujourd’hui, il n’y a plus que Borja Mayoral, tu peux penser qu’il manque un n° 9 peut-être, mais on n’a pas pu en recruter un. J’aurais aimé que Morata reste, mais il voulait jouer davantage et partir", a confié le coach merengue dans des propos relayés par Marca.

Morata est parti à Chelsea cet été, et le Real pourrait le remplacer en janvier par Timo Werner ( voir la brève de 13h44 ).