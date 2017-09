PSG : le Barça, c'est oublié pour Thiago Silva

Le Paris Saint-Germain avait quitté la Ligue des Champions par une claque mémorable à Barcelone la saison dernière (1-6). Avant de retrouver la piste aux étoiles à Glasgow ce mardi (20h45), Thiago Silva (32 ans, 3 matchs en L1 cette saison) assure que la déroute au Camp Nou est derrière les Parisiens.

"Barcelone, on a déjà oublié. Maintenant, c'est autre chose, une autre Ligue des Champions. Nous nous sommes préparés pour bien démarrer, on sait tous que c'est une compétition très particulière et nous sommes très motivés pour bien commencer, pour maîtriser le match et rapporter les trois points à la maison, a indiqué le défenseur parisien en conférence de presse d'avant-match. Mais avec le respect pour cette équipe qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Le Celtic, surtout à domicile, est très fort. On doit rester tranquille, jouer notre jeu comme on y est habitué. On ne peut pas dire si on va gagner ou perdre, mais on est motivé pour faire un bon résultat."

Glagow peut-il être le début d'une formidable aventure européenne avec, enfin, une victoire finale au bout ? "Je ne sais pas si nous sommes favoris ou pas, mais je suis sûr qu'on a beaucoup de joueurs avec beaucoup de qualités, et avec ces joueurs-là, on a les moyens de faire une bonne Ligue des Champions." Plus que bonne, on en attend une superbe du PSG cette saison.