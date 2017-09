Monaco : pourquoi Sidibé est resté « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 12/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que plusieurs cadres sont partis (Silva, Mendy, Mbappé, Bakayoko, Dirar...), Djibril Sidibé (25 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison) a lui fait le choix de rester à l'AS Monaco. Les sollicitations étaient pourtant nombreuses. "Je voulais continuer à progresser, confie l'ancien Lillois à Monaco-Matin. J’ai fait une saison pleine même si j’étais utilisé un peu à droite, un peu à gauche… Mon objectif est de me stabiliser à mon poste, à droite. Puis progresser en jouant la Ligue des Champions et en répétant les matchs. Il y avait des opportunités pour partir mais je n’en avais pas envie. La Coupe du monde 2018 a également pesé dans mon choix. J’ai la confiance du coach." Le club de la Principauté ne comptait de toute façon pas laisser partir tous ses joueurs majeurs. Le club de la Principauté ne comptait de toute façon pas laisser partir tous ses joueurs majeurs.

