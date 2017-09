Lyon : Genesio reçoit le soutien... d'un ancien

Parti à Nice cet été, Christophe Jallet (33 ans, 4 matchs en L1 cette saison) garde néanmoins un oeil sur son ancien club, l'Olympique Lyonnais, et son ex-entraîneur, Bruno Genesio. Et le latéral droit garde un bon souvenir de ce dernier.

"Franchement, il y a beaucoup d’idées du football que je partage avec lui. Je trouve qu’il a des valeurs importantes, aussi, et une envie de jouer. Ce n’est pas toujours évident de mettre en place ce qu’on voudrait. Des fois, on a des joueurs qui ne correspondent pas à des profils, à des systèmes de jeu. Moi, j’ai vraiment gardé un très grand souvenir de sa première saison en tant qu’entraîneur, a ainsi fait savoir l'ancien Parisien sur RMC. Quand il a repris l’équipe, on a fait six mois fantastiques. Tout le monde adhérait à son discours, à son projet. Et on a fait une remontada incroyable. Là, tout le monde s’accordait à dire que c’était un très bon coach..."

Après avoir réussi son départ en championnat, l'OL tentera d'en faire de même jeudi contre Limassol en Ligue Europa ( voir la brève de 11h20 ).