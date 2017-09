Rennes : Khazri savoure mais pas trop

Titulaire à Marseille dimanche, Wahbi Khazri (26 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) a brillé pour sa première avec le Stade Rennais, avec un but et une victoire 3-1 à la clé. S'il savoure ses débuts réussis, le milieu offensif prêté par Sunderland compte toutefois confirmer rapidement.

"Je n'ai pas tout perdu, quand même, souligne l'ancien Bordelais, interrogé par Ouest-France. Je sais de quoi je suis capable et de quoi je ne suis pas capable. Mais ce n'est qu'un match, il faut savourer puis vite se remettre au boulot et enchaîner contre Nice."

Un adversaire qui vient lui aussi de se réveiller contre Monaco (4-0).