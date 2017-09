ASSE : l'exigence de Dabo « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 12/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accroché par Angers dimanche (1-1), l'AS Saint-Etienne, 4e, a laissé passer l'occasion de revenir à la hauteur de Monaco à la 2e place du classement. Une grosse déception pour Bryan Dabo (25 ans, 5 matchs et 2 buts en L1 cette saison). "Non, ce n’est pas un bon point. Pour moi, c’est une contre-performance. On a affiché un certain niveau de jeu depuis le début de la saison. On est dans une optique d’enchaîner les matchs, de gagner tout le temps. On ne peut donc pas se satisfaire de ce match nul. À dix, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait beaucoup d’efforts en seconde mi-temps. On a mis beaucoup de qualité. On avait envie de gagner. On a eu dix minutes à dix contre dix pour faire la différence et on ne l’a pas faite", constate le milieu de terrain stéphanois dans Le Progrès. Les Verts tenteront de renouer avec le succès samedi à Dijon. Les Verts tenteront de renouer avec le succès samedi à Dijon.

