PSG : Asensio n'a pas changé d'avis « Par Romain Lantheaume - Le 12/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déchaîné en ce début de saison et promis à un bel avenir, le milieu offensif du Real Madrid, Marco Asensio (21 ans, 3 matchs et 2 buts en Liga cette saison), est fréquemment interrogé par la presse espagnole sur un éventuel intérêt du Paris Saint-Germain. Mais, comme le mois dernier (voir ici), l’Espagnol a signifié au vice-champion de France que ce n’est même pas la peine d’essayer. "J’ai un prix et je ne pense pas partir d’ici. Combien je vaux ? Le montant de ma clause. Je n’irai pas au PSG. Je suis très heureux ici, a assuré le Merengue au micro de la Cadena COPE. Nous avons trouvé étrange que Neymar quitte Barcelone. C’était un joueur important pour eux et ils n’ont pas pu le retenir. C’était un peu impensable, mais ça s’est produit." Cela n’est pas près d’arriver pour le Madrilène qui disposerait d’une clause libératoire s’élevant à 700 millions d’euros d’après une partie de la presse espagnole ! Cela n’est pas près d’arriver pour le Madrilène qui disposerait d’une clause libératoire s’élevant à 700 millions d’euros d’après une partie de la presse espagnole !

