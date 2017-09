LdC : Mourinho scelle le sort des clubs anglais « Par Romain Lantheaume - Le 12/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham, les clubs anglais sont présents en nombre cette saison en Ligue des Champions. Et pourtant, le manager des Red Devils, José Mourinho, prédit déjà qu’aucun d’eux ne soulèvera la coupe aux grandes oreilles. "Pour les équipes anglaises, normalement, c’est impossible. Il n’y a pas de trêve hivernale comme dans les autres pays, même si je dois admettre que j’adore la période de Noël dans le football anglais, a expliqué le Special One en s’en prenant une fois encore au calendrier et à la période du Boxing Day. Les autres pays protègent leurs clubs. Par exemple, le Benfica joue le vendredi, comme le PSG. Cela arrive tout le temps." Alors que leur dernier sacre remonte à 2012 avec Chelsea, les clubs anglais ont beaucoup déçu en C1 ces dernières années… Alors que leur dernier sacre remonte à 2012 avec Chelsea, les clubs anglais ont beaucoup déçu en C1 ces dernières années…

