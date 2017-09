Barça : ter Stegen veut protéger Dembélé « Par Romain Lantheaume - Le 12/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté cet été pour 105 millions d'euros, plus 42 millions d'euros de bonus éventuels, l’ailier Ousmane Dembélé (20 ans, 1 apparition en Liga cette saison) a réussi ses débuts avec le FC Barcelone en adressant une passe décisive à Luis Suarez après son entrée en jeu samedi contre l’Espanyol (5-0). Mais pour le gardien catalan, Marc-André ter Stegen (25 ans, 3 matchs en Liga cette saison), mieux vaut ne pas trop en demander tout de suite au jeune Tricolore. "Je pense qu'il se sent bien. Je crois néanmoins qu'il a besoin de quelques jours de plus pour s'intégrer parfaitement au groupe, a estimé le portier allemand en conférence de presse. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il a de bonnes sensations au vu de son dernier match. On veut qu'il se sente à l'aise sur le terrain afin qu'il démontre toutes ses qualités." Malgré ce discours prudent, le transfuge du Borussia Dortmund a des chances de débuter face à la Juventus Turin ce mardi (20h45) en Ligue des Champions. Malgré ce discours prudent, le transfuge du Borussia Dortmund a des chances de débuter face à la Juventus Turin ce mardi (20h45) en Ligue des Champions.

