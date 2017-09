OM : Gnagnon évoque des approches trop timides « Par Romain Lantheaume - Le 12/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Impérial dimanche au stade Vélodrome et auteur du dernier but de son équipe, le défenseur central de Rennes, Joris Gnagnon (20 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison), a enfoncé l’Olympique de Marseille (3-1) dont la charnière centrale a pris l'eau. De quoi donner des regrets au club phocéen qui s’était penché sur lui cet été… mais de manière trop superficielle à en croire l’intéressé. "Je ne sais pas pourquoi ça ne s’est pas fait. Les approches ont été très, très faibles. C’était entre les deux clubs, je n’ai pas reçu d’appel ni quoi que ce soit d’autre", a expliqué l’international ivoirien au micro de SFR Sport. Malgré le potentiel du jeune Breton, l’OM avait été refroidi par les 15 à 20 millions d’euros réclamés par les Rouge et Noir… Malgré le potentiel du jeune Breton, l’OM avait été refroidi par les 15 à 20 millions d’euros réclamés par les Rouge et Noir…

News lue par 9926 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+