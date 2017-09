Celtic : O. Ntcham - "tous égaux sur le terrain" « Par Romain Lantheaume - Le 12/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après son mercato exceptionnel, le Paris Saint-Germain sera au centre des attentions ce mardi (20h45) pour son entrée en lice en Ligue des Champions en Ecosse face au Celtic Glasgow. Mais pas question pour les Hoops et leur milieu de terrain Olivier Ntcham (21 ans, 4 matchs et 1 but en championnat cette saison) de partir vaincus face à l’armada francilienne. "Ils ont investi beaucoup d'argent dans le but de devenir aussi forts que Barcelone ou le Real Madrid. Peu importe combien tu coûtes, sur le terrain nous sommes tous égaux", a lancé le Français en conférence de presse. Réputés pour leur fighting spirit, les Ecossais entendent bien démontrer ces propos sur le terrain !

