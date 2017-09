PSG : Al-Khelaïfi stupéfait par le buzz Neymar « Par Romain Lantheaume - Le 12/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En déboursant 222 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ailier Neymar (25 ans, 4 matchs et 4 buts en L1 cette saison) cet été, le Paris Saint-Germain était conscient qu’en plus de frapper un grand coup sur le plan sportif, il allait changer de dimension également en termes d’image et de marketing. D’après le président francilien Nasser Al-Khelaïfi, cette tendance s’est vérifiée dès la conférence de présentation du Brésilien ! "J'ai discuté avec le propriétaire de Globo TV au Brésil et il m'a dit : 'Devinez combien de personnes ont regardé la présentation de Neymar au Brésil ? Pas le premier match, juste la présentation', a raconté le dirigeant parisien dans les colonnes du Daily Telegraph. J'ai dit 'cinq millions", il me dit "non', je dis 'dix millions' et il répond : 'non, 85 millions'. C'est incroyable." "Aujourd'hui, nous avons un gros problème à résoudre, c'est que nous n'avons pas assez de maillots ! J'étais aux Etats-Unis la semaine dernière, j'ai vu le maillot du PSG partout. C'est la même chose en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient", a ajouté le Qatari dont on comprend mieux l’optimisme vis-à-vis du fair-play financier (voir ici). "Aujourd'hui, nous avons un gros problème à résoudre, c'est que nous n'avons pas assez de maillots ! J'étais aux Etats-Unis la semaine dernière, j'ai vu le maillot du PSG partout. C'est la même chose en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient", a ajouté le Qatari dont on comprend mieux l’optimisme vis-à-vis du fair-play financier ().

