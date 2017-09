Man Utd : l'adolescent Pogba agace... « Par Eric Bethsy - Le 11/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Habitué aux coupes de cheveux les plus folles, le milieu de Manchester United Paul Pogba (24 ans, 4 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) n’échappe pas aux critiques en Angleterre. Dans sa chronique pour la BBC Sport, l’ancien attaquant Garth Crooks a taillé le dernier look du Français qui, selon lui, ferait mieux de se concentrer sur son jeu. "Il veut clairement attirer l'attention. Il y a tellement à faire au milieu de Manchester United et il continue de se comporter comme un adolescent, a critiqué le consultant anglais. Certes, une coupe de cheveux ne va pas déterminer la qualité d'un contrôle ou d'une passe, mais cela en dit long sur son état d'esprit en ce moment. Si tu veux attirer l'attention sur le terrain, fais-le avec des buts et de bonnes performances, mais pas avec de pauvres stratagèmes ou des coups marketing." Comme quoi, Pogba n’est pas seulement critiqué dans l’Hexagone. La coupe de Pogba

Too hotty 🔥🔥 Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba) le 7 Sept. 2017 à 16h29 PDT

