Celtic : Rodgers a une tactique contre le PSG « Par Eric Bethsy - Le 11/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu bousculé depuis le début de la saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain peut s’attendre à un match plus difficile contre le Celtic Glasgow mardi (20h45). A la veille de cette rencontre de Ligue des Champions, le coach des Ecossais Brendan Rodgers a évoqué un plan pour neutraliser l’attaque parisienne. "Le PSG vient pour gagner. Ils ont une superbe équipe, améliorée avec les arrivées de Neymar et Mbappé. Il faudra de la personnalité, du courage, bien presser. J'ai une stratégie pour faire face à ce type de matchs, a annoncé le technicien. J'ai parlé avec mes joueurs, je les ai briefés. Nous avons montré contre Manchester City la saison passée (3-3 et 1-1 en phase de groupes de la LdC) qu'on pouvait le faire. Je le répète, c'est une question d'attitude, de mentalité. Il faudra mettre autant de pression que possible, être très organisé et ne pas être intimidé." Et comme toujours, le Celtic pourra compter sur l’énorme soutien de son public. Et comme toujours, le Celtic pourra compter sur l’énorme soutien de son public.

