Lyon : le club ne croyait pas en Lacazette...

Recruté pour 60 M€ (bonus compris), l’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette (26 ans, 4 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) a débarqué en tant qu’ancien joueur emblématique de l’Olympique Lyonnais. Pourtant, l’international français n’a pas toujours eu la confiance des entraîneurs pendant sa formation chez les Gones.

"C’est un joueur sur lequel nous n’avions pas misé au départ, a révélé le coach Bruno Genesio à Four Four Two. Il a finalement toujours grandi dans l’adversité. Par exemple, il a signé son premier contrat professionnel bien après tous les coéquipiers de son âge, il n’en a que plus de mérite."

Preuve que le Lyonnais de naissance possède un mental supérieur à la moyenne.