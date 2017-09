PSG : la mise au point d'Al-Khelaïfi « Par Eric Bethsy - Le 11/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans le viseur de l'UEFA et de son fair-play financier, le Paris Saint-Germain reste serein. Malgré les dépenses réalisées pour Neymar (222 M€) et Kylian Mbappé (prêt avec option d'achat de 180 M€), le président Nasser Al-Khelaïfi assure que le club francilien respectera les règles de l'instance européenne. "Nous avons travaillé très dur ces six dernières années pour construire les revenus du club, a expliqué le dirigeant au Telegraph. Ils ont augmenté grâce à la billetterie, les sponsors, les ventes commerciales et les droits TV. Nous sommes passés de 90 M€ à environ 500 M€ de revenus. Maintenant, nous visons une nouvelle hausse de 20 à 40% de nos profits. Nous avons un an pour répondre aux critères du FPF. Nous avons jusqu'au 30 juin 2018. Donc je le dis à tout le monde : calmez-vous et pensez à votre projet. Nous, nous pensons au développement du nôtre." Un message évidemment adressé aux grands d'Europe qui aimeraient voir l'UEFA sanctionner le PSG. Un message évidemment adressé aux grands d'Europe qui aimeraient voir l'UEFA sanctionner le PSG.

News lue par 18087 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+