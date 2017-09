Sondage MF : le mercato, le bon choix de la PL !

Sondage MF : le mercato, le bon choix de la P L ! « Par Romain Rigaux - Le 11/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si la Premier League avait pris la bonne décision en décidant de fermer les portes du mercato, dans le sens des arrivées, à 17h le jeudi avant le début de la saison à partir de 2018. La réponse est un grand oui ! Sur les 19 670 votes, vous êtes 82,9% à estimer qu'il s'agit d'une bonne décision. Seuls 17,1% des votants ne sont pas convaincus. La France et d'autres championnats pourraient faire le même choix. Dès à présent, dites-nous si Rudi Garcia est encore l'homme de la situation à Marseille. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous si Rudi Garcia est encore l'homme de la situation à Marseille. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

News lue par 2853 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+