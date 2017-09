Tottenham : Sissoko est surmotivé !

Auteur d'une première saison très compliquée à Tottenham avec un temps de jeu assez faible (1 307 minutes), Moussa Sissoko (28 ans, 4 matchs en Premier League cette saison) démarre cet exercice 2017-2018 avec une grande détermination. Le milieu de terrain français compte bien profiter de sa préparation complète pour postuler à une place de titulaire dans le onze de Mauricio Pochettino.

"Cette saison est totalement différente car j'ai pu effectuer la pré-saison avec l'équipe, l'an dernier j'ai signé à la dernière minute et sans préparation, c'était difficile. Maintenant, je me sens bien et j'ai envie de me battre comme jamais, pour donner le meilleur pour l'équipe. J'espère répondre présent que nous ferons de bonnes choses en Championnat, en Ligue des Champions et dans les coupes", a confié l'ancien Toulousain à ESPN.