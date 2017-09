LdC : 2200€ pour une victoire 5-1 du PSG !

Pour le retour de la Ligue des Champions, le site de paris sportifs Winamax propose à ses nouveaux joueurs une offre de bienvenue exceptionnelle : le premier pari remboursé (jusqu'à 100 €) et 1 pari de 10 € offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous INSCRIRE ICI et d'effectuer un premier dépôt.

Le premier pari étant remboursé dans la limite de 100 €, nous vous conseillons d'effectuer un dépôt de 100 € et de placer cette somme sur un seul pari. Non seulement vous ne prendrez aucun risque (le premier pari est remboursé s'il est perdant) mais en plus vous recevrez un pari de 10 € offert. Reste maintenant à trouver 2 paris intéressants ! Nous vous avons préparé une petite sélection de cotes attractives pour profiter au mieux de ces 2 paris.

Retrouvez ci-dessous une sélection des cotes intéressantes de la Ligue des champions :

Celtic Glasgow vs PSG

La victoire du PSG est cotée à 1.22. Si la cote semble intéressante tant la victoire de Paris semble attendue, nous préférons nous orienter vers un pari plus risqué et une cote plus attractive pour profiter pleinement du pari remboursé. On préférera notamment parier sur un score exact et une large victoire de Paris emmené par son trio infernal. Par exemple, la victoire du PSG sur un score de 3-0 est cotée à 6.25. Mieux, la victoire du PSG sur un score de 4 à 0 est cotée à 9, et encore mieux, la victoire 5-1 (comme ce week-end à Metz), la cote est de 22 (!), c'est-à-dire que vous pouvez gagner 2200 € (!!) pour une mise de 100 € !

Barcelone vs Juventus Turin

Barcelone est favori avec une cote de 1.70. Pourtant l'an dernier, en quart de finale de la Ligue des champions, Barcelone avait été incapable de marquer un seul but à la Juventus sur les matchs aller et retour. Cette année encore, nous faisons le pari d'une Juventus solide face à Barcelone. Parmi les cotes intéressantes, notons tout d'abord la cote du match nul à 3.75. La cote de la Juventus qui garde sa cage inviolée semble aussi être un pari attractif avec une cote à 4.60. Enfin, pour les plus audacieux, la cote du 0-0, remake de l'an dernier au Camp Nou, est à 11.50 soit un gain de 1150 € pour une mise de 100 € !

RB Leipzig vs Monaco

Défait lourdement le week-end dernier sur le terrain de l'OGC Nice, l'AS Monaco voudra se refaire et se rappeler à ses bons souvenirs de l'an dernier en Ligue des champions. La cote d'une victoire de Monaco est à 3.10 ce qui nous semble très intéressant. Pour les amateurs de scores exacts, la victoire de Monaco sur le score de 1 à 0 est cotée à 10. Mieux la victoire sur un score de 2 à 0 est cotée à 15 !

Le combo franco-français !

C'est le pari franchouillard ! Un pari combiné sur la victoire de nos 2 équipes françaises engagées dans la compétition. La victoire de Paris au Celtic est cotée à 1.22 alors que la victoire de Monaco à Leipzig est cotée à 3.10. Si vous combinez ces 2 paris, vous pourrez gagner 378 € pour une mise de 100 € !

IMPORTANT : Du 12 au 15 septembre, Winamax vous propose un bonus de bienvenue EXCEPTIONNEL : le premier pari est remboursé jusqu'à 100 € (et libre à vous ensuite de re-jouer plus tard, ou si vous préférez, de récupérer ce remboursement sur votre compte bancaire) et vous recevrez aussi un pari offert de 10 €.

>> Voir toutes les cotes de la Ligue des champions