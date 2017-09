PSG : Pastore et Di Maria forfaits pour la C1

L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery, ne disposera pas d'un groupe au complet pour affronter le Celtic Glasgow mardi (20h45) lors de la 1ère journée de Ligue des Champions. Javier Pastore (28 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison) et Angel Di Maria (29 ans, 4 matchs en L1 cette saison) ne seront pas du voyage en Ecosse. Le premier est touché à un mollet et la durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. Quant au second, il est blessé à une cuisse.

Areola, Trapp, Descamps - Kimpembe, Alves, Marquinhos, Kurzawa, Meunier, T. Silva, Berchiche - Draxler, Lo Celso, Rabiot, Nkunku, Verratti, T. Motta - Lucas, Neymar, Cavani, Mbappé.