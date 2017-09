PSG : Neymar acheté par "un pays" pour Raiola « Par Romain Rigaux - Le 11/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les 222 millions d'euros dépensés par le Paris Saint-Germain pour s'offrir Neymar (25 ans, 4 matchs et 4 buts en L1 cette saison) cet été ont beaucoup fait parler. Pour le célèbre agent Mino Raiola, le prix de l'attaquant brésilien n'a cependant rien d'étonnant. Un discours logique venant d'un représentant qui profite pleinement des transferts colossaux. "Si on analyse le prix de Neymar, il y a plusieurs choses. Prenons le transfert de Zidane au Real (75 M€ en 2001), si on ajoute l'inflation et l'explosion des droits TV, on voit qu'aujourd'hui ce transfert ne serait pas loin non plus des 222 M€. Et puis n'oublions pas que le Barça l'avait déjà payé très cher et que cette fois, c'est un pays (le Qatar, ndlr) qui a acheté Neymar, pas un club", a lâché Raiola à Rai 2. Pas sûr que cette dernière phrase sera très appréciée du côté de Paris... Pas sûr que cette dernière phrase sera très appréciée du côté de Paris...

