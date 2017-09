Real : Bale jouait sous antidouleurs

Gravement blessé à une cheville la saison passée, Gareth Bale (28 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette saison) n'a pas attendu d'être complètement rétabli pour reprendre la compétition. L'ailier du Real Madrid avoue avoir pris beaucoup d'antidouleurs pour retrouver les terrains rapidement.

"D'un côté, il est facile, maintenant, de dire que j'aurais dû me reposer plus. Mais quand tu as été blessé durant trois mois et que tu vois tes coéquipiers jouer, tu as vraiment envie de revenir et c'est ce que j'ai fait. J'ai dû prendre beaucoup d'antidouleurs pour pouvoir jouer", a confié le Gallois à El Pais.