Man Utd : quand Wenger a refusé le banc... « Par Romain Rigaux - Le 11/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur le banc d'Arsenal depuis 22 saisons, Arsène Wenger a un temps été désiré par Manchester United. Les Red Devils avaient proposé le poste d'entraîneur au Français lorsque Sir Alex Ferguson devait se retirer en 2002. "Arsène était notre priorité. Depuis qu'il a été nommé à Arsenal, il a remporté beaucoup de trophées. (...) C'est vrai qu'il a connu des périodes difficiles depuis mais, à l'époque, il était le meilleur candidat pour remplacer Alex. Il était sans aucun doute mon choix numéro 1", assure le président de l'époque Martin Edwards dans son autobiographie. "On a contacté Wenger et il a montré un certain intérêt puisqu'il m'a reçu chez lui, avec Peter Kenyon, pour écouter ce qu'on avait à lui dire", poursuit Edward. Mais le changement n'a pas eu lieu. "Il sentait qu'il avait commencé quelque chose de fort à Arsenal, et son attachement à ce club était déjà très fort." Finalement, Ferguson a prolongé l'aventure jusqu'en 2013. "On a contacté Wenger et il a montré un certain intérêt puisqu'il m'a reçu chez lui, avec Peter Kenyon, pour écouter ce qu'on avait à lui dire", poursuit Edward. Mais le changement n'a pas eu lieu. "Il sentait qu'il avait commencé quelque chose de fort à Arsenal, et son attachement à ce club était déjà très fort." Finalement, Ferguson a prolongé l'aventure jusqu'en 2013.

