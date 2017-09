PSG : Barthez et la gestion des gardiens « Par Youcef Touaitia - Le 11/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas du tout rassurant depuis le début de la saison, Alphonse Areola (24 ans, 5 matchs en L1 cette saison) pourrait céder sa place à Kevin Trapp (27 ans) face au Celtic Glasgow, mardi, à l'occasion de la 1ère journée de la phase de poule de la Ligue des Champions (voir ici). Pour Fabien Barthez, la gestion des gardiens d'Unai Emery au Paris Saint-Germain a fragilisé les deux hommes. "Quand tu es gardien, la concurrence, c’est toi-même, pas les autres. Pour moi, tu ne peux pas dire 'Vous êtes deux numéros 1'. La concurrence, je suis contre. Le gardien ne sait pas où il va, il a du mal à progresser. Ça fragilise les deux gardiens, mais aussi l’équipe. Tu as des défenseurs qui sont devant toi, avec des affinités. Il te faut du feeling avec eux, a estimé le champion du monde 1998 dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Une préférence entre Areola et Trapp ? Chacun a ses qualités et ses défauts. Il faut qu’ils restent eux-mêmes. Je n’ai pas spécialement de préférence. Tous les deux ont encore besoin de travailler, de progresser, de faire des matchs." Réponse demain soir pour savoir si Trapp aura l'occasion de défendre ses chances. Réponse demain soir pour savoir si Trapp aura l'occasion de défendre ses chances.

