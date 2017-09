OM : le discours de Garcia dans le vestiaire « Par Romain Rigaux - Le 11/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique de Marseille a connu une nouvelle désillusion dimanche soir avec une défaite marquante face à Rennes (1-3), en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Alors que les critiques pleuvent sur l'équipe marseillaise et Rudi Garcia, l'entraîneur olympien a tenu un discours positif devant ses joueurs après la rencontre. Selon les informations de RMC, Garcia a promis de ne "pas lâcher ses joueurs" et d'être "toujours à leur côté", assurant que "Rennes avait eu 100% de réussite". "On repensera à ces moments difficiles en fin de saison, quand on aura rempli nos objectifs voire soulevé un trophée !", a même annoncé le coach phocéen dans le vestiaire. Pour espérer soulever un trophée cette saison, l'OM a encore beaucoup de travail. Pour espérer soulever un trophée cette saison, l'OM a encore beaucoup de travail.

