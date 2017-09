OM : Riolo se paie Garcia « Par Youcef Touaitia - Le 11/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans l’œil du cyclone après la déroute de l'Olympique de Marseille contre Rennes (1-3), dimanche, lors de la 5e journée de Ligue 1, Rudi Garcia n'est pas épargné par les critiques. Daniel Riolo, qui émet des doutes depuis de longs mois sur l'entraîneur phocéen, n'a pas hésité à l'enfoncer un peu plus après cette nouvelle sortie de route. "Rudi Garcia ne sait plus quoi faire. Il met 'son' Sarr à lui arrière-droit et sort Sakai qui ne comprend pas. Nous on ne comprend plus rien depuis longtemps avec Garcia. Sur le banc, en interview, Danzé donne une leçon de coaching à Garcia ! Surréaliste, drôle... Non mais franchement ? (...) Rudi Garcia est totalement à côté du sujet depuis le premier jour. Depuis son autobus au Parc", a indiqué le journaliste sur son blog. Malheureusement pour Garcia, les supporters marseillais, en grande majorité, pensent la même chose... Malheureusement pour Garcia, les supporters marseillais, en grande majorité, pensent la même chose...

News lue par 12413 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+