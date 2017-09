PSG : le 2e effectif le plus cher d'Europe !

PSG : le 2e effectif le plus cher d'Europ e ! « Par Romain Rigaux - Le 11/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'observatoire du football CIES (Centre international d'étude du sport) a publié le classement des clubs européens qui ont le plus dépensé pour bâtir leur effectif. Et avec les 402 millions d'euros investis dans les opérations Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain se classe à la 2e place avec un effectif évalué à 850 millions d'euros ! C'est juste derrière Manchester City et ses 853 millions d'euros. Ensuite, on retrouve Manchester United (784 M€), Chelsea (644 M€), le FC Barcelone (628 M€), le Real Madrid (497 M€), la Juventus Turin (470 M€), Liverpool (437 M€), Arsenal (416 M€), Tottenham (361 M€) et le Bayern Munich (350 M€). A noter la 14e position de Monaco (293 M€). Bien plus loin, à la 36e place, Marseille (120 M€) devance Lyon (100 M€), 43e.

