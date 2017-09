Rennes : le soulagement de C. Gourcuff « Par Youcef Touaitia - Le 11/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sans la moindre victoire lors des quatre premières journées, Rennes a enfin gagné dimanche sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (3-1), à l'occasion de la 5e levée de Ligue 1. Un gros soulagement pour l'entraîneur breton, Christian Gourcuff. "Nous étions bien organisés. Nous avons joué, répondu présent. On a exercé un pressing haut. Et c’est quand on a relâché cette pression qu’on s’est mis en danger. Heureusement pour nous, le score était déjà là. Cette victoire nous permet de nous aérer la tête et de prendre quelques points", s'est félicité Gourcuff en conférence de presse. Contesté ces derniers jours, le coach rennais a pu dormir sur ses deux oreilles après ce succès de prestige. Contesté ces derniers jours, le coach rennais a pu dormir sur ses deux oreilles après ce succès de prestige.

