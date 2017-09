OM : R. Garcia - "c'est terrible"

En clôture de la 5e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a été battu par Rennes (1-3) ce dimanche au terme d'une performance catastrophique. Devant les médias après la partie, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia s'est montré logiquement abattu.

"Inquiet ? Et bien non. Je suis triste, je ne veux pas voir mon OM jouer comme ça une première période, je n'aime pas la défaite, c'est terrible ce soir, mais il faut faire profil bas, ne pas parler. Bien sûr qu'il y a du travail et du chemin à parcourir. Mais cette équipe vaut bien mieux que ce qu'elle a fait ce soir. A nous de gagner le prochain match, c'est bien que ce soit ici jeudi. On a besoin de vite retrouver la compétition, j'emmènerai avec moi ceux qui ne lâcheront rien", a prévenu le technicien français.

Jeudi (21h05), l'OM devra réagir contre Konyaspor en Ligue Europa.