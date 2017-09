OM : Ménès cartonne Garcia pour Evra !

OM : Ménès cartonne Garcia pour Evr a ! « Par Romain Lantheaume - Le 11/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n'est pas un secret, entre le consultant Pierre Ménès et le latéral gauche de l'Olympique de Marseille, Patrice Evra (36 ans, 3 matchs en L1 cette saison), ce n'est pas le grand amour. Après la prestation indigeste du Tricolore, complètement dépassé dimanche face à Rennes (1-3) et noté 1/10 par la rédaction de Maxifoot (voir ici), le chroniqueur de Canal+ en a remis une couche. "Sans déconner, tu as pris Amavi, t'as trouvé une solution pour te débarrasser d'Evra… Tout le monde a vu que c'est lui qui a mis principalement son équipe dans le tombeau. Si t'as pas les burnes de le mettre sur le banc de touche…, a lâché Ménès à l'antenne de la chaîne cryptée. Laisse-le faire ses vidéos à la noix le lundi, 'I love this game'. Ah ben on le voit, on le love pour lui this game, les Rennais ont adoré aussi." Après le match de ce soir, on voit mal Rudi Garcia ne pas relancer Amavi dès jeudi (21h05) contre Konyaspor en Ligue Europa. Après le match de ce soir, on voit mal Rudi Garcia ne pas relancer Amavi dès jeudi (21h05) contre Konyaspor en Ligue Europa.

