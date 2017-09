OM : A. Rami - "ça me fait chier..." « Par Romain Lantheaume - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Complètement hors-sujet, à l'image de ses coéquipiers, le défenseur central Adil Rami (31 ans, 4 matchs en L1 cette saison) a pris l'eau avec l'Olympique de Marseille dimanche à domicile face à Rennes (1-3). Alors que la crise couve après cette désillusion qui fait suite au 6-1 encaissé à Monaco, le Tricolore refuse de dramatiser, même s'il reconnaît qu'il avait d'autres ambitions en signant à l'OM cet été. "La colère des supporters ? C'est normal, on est à l'OM, on vient de perdre deux matchs d'affilée, on a des ambitions beaucoup plus hautes. Ça me fait chier de venir ici et de ne pas satisfaire les supporters", a regretté l'ancien Sévillan au micro de La Chaîne L'Equipe. "C'est vrai qu'on a pris une claque. Mentalement, c'est très difficile. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est en début de saison, je n'ai pas envie de m'alarmer, de paniquer. Je n'aime pas les bruits qui courent, je préfère être dans ma bulle et prouver sur le terrain. Maintenant c'est à nous de travailler, faire les efforts." Réaction indispensable jeudi (21h05) pour la réception de Konyaspor en Ligue Europa. "C'est vrai qu'on a pris une claque. Mentalement, c'est très difficile. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est en début de saison, je n'ai pas envie de m'alarmer, de paniquer. Je n'aime pas les bruits qui courent, je préfère être dans ma bulle et prouver sur le terrain. Maintenant c'est à nous de travailler, faire les efforts." Réaction indispensable jeudi (21h05) pour la réception de Konyaspor en Ligue Europa.

News lue par 4238 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+