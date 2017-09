Rennes : Sarr explique le sursaut rennais

En difficulté depuis le début de la saison, Rennes a relevé la tête en décrochant son premier succès en 2017-2018 au Stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille (3-1) ce dimanche à l'occasion de la 5e journée de Ligue 1. Dos au mur, les Bretons étaient conscients qu'ils devaient réagir.

"On a fait une super partie parce qu'on restait sur un match pourri et le coach a dit qu'on devait gagner des matchs sinon ça allait être chaud, a raconté l'ailier Ismaila Sarr (19 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison) au micro de Canal +. On a parlé entre nous les joueurs. On s'est dit, 'ce match-là, il faut qu'on le gagne'. C'est une victoire collective. Le foot, c'est prendre du plaisir."

Forts de ce succès de prestige, les hommes de Christian Gourcuff quittent la zone rouge pour remonter en 14e position.