OM : M. Sanson - "une entame de merde" « Par Romain Lantheaume - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quête de rachat après la gifle infligée par l'AS Monaco (1-6), l'Olympique de Marseille s'est enfoncé en s'inclinant au Stade Vélodrome face à Rennes (1-3) ce dimanche en Ligue 1 au terme d'une prestation inquiétante. Mené 2-0 après 10 minutes de jeu, l'OM a payé son entame catastrophique, estime le milieu de terrain phocéen Morgan Sanson (23 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison). "C'est une très très grosse déception. On voulait tous mieux faire par rapport à Monaco. On s'est mis dedans avec cette entame de merde. Après ça nous plombe le match, a déploré l'ancien Montpellierain au micro de Canal +. On a une occasion de revenir à 2-1, malheureusement on ne la met pas. Ce soir, c'est une grosse désillusion." 10e, l'OM est pour l'instant bien loin de ses ambitions… 10e, l'OM est pour l'instant bien loin de ses ambitions…

