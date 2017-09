OM : le coup de gueule de Payet à la mi-temps

Complètement désuni, l’Olympique de Marseille est mené par Rennes (0-2, en cours) à la mi-temps ce dimanche au Stade Vélodrome. Loin de se racheter après la débâcle contre l’AS Monaco (1-6), le club phocéen inquiète… Très remonté, l’ailier Dimitri Payet (30 ans, 1 match en L1 cette saison) a poussé un coup de gueule dès la mi-temps.

"On s’était dit, 'l’essentiel s’ils marquent c’est de se mettre dedans', mais voilà on n’y est pas… Déjà, dans les duels, on n’est pas présent, on se fait bouger. On parle d’hommes, etc. mais il n'y avait que des bébés en première période, j’espère que ça va se rectifier en seconde", a lancé le Tricolore au micro de Canal +.

Pour éviter le divorce avec leurs supporters, il vaudrait mieux effectivement que les hommes de Rudi Garcia reviennent des vestiaires avec un tout autre visage...