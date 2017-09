L1 : Marseille 1-3 Rennes (fini) « Par Damien Da Silva - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le cauchemar de Monaco (1-6) continue pour Marseille ! Totalement dépassé, l'OM a été humilié par Rennes (1-3) au terme d'une performance catastrophique en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Dès le début de la rencontre, les Rennais ouvraient le score sur un centre de Sarr repris d'une magnifique madjer par Khazri (0-1, 2e) ! Quel geste pour le Tunisien ! Coup de tonnerre au Vélodrome ! Douchés comme à Monaco, les Marseillais étaient en grande souffrance et Bourigeaud enfonçait le clou d'une magnifique frappe à 25 mètres du but (0-2, 10e). Evra encore à la rue ! Malgré la gronde du public du Vélodrome, l'OM semblait abattu et ne se révoltait absolument pas... Dépassés dans l'engagement et l'intensité, les Phocéens frôlaient la correctionnelle avec un coup-franc de Bourigeaud qui passait juste à côté de la lucarne de Mandanda. Après la demi-heure de jeu, Germain disposait d'une belle occasion pour relancer le match mais perdait son duel face à Koubek. Conspués par les supporters à la pause avec notamment une banderole visant Eyraud (voir brève 21h51), les Marseillais n'y arrivaient toujours pas et Khazri était proche d'aggraver le score mais son tir trouvait le poteau ! Face à la révolte inexistante des Phocéens, les fans s'agaçaient et un chant "Garcia démission" était entonné. Et ce qui devait arriver arriva... Sur une combinaison sur un coup-franc de Bourigeaud, Gnagnon marquait d'un tir placé (0-3, 70e). Abdennour à la ramasse au niveau du marquage. Dans la foulée, Thuavin tentait de sonner la révolte pour l'OM mais son lob était mal senti et Sanson se heurtait par la suite à Koubek sur l'un de ses services. Dans une fin de match insipide, les sifflets se multipliaient dans un Vélodrome de plus en plus clairsemé et ce n'est pas le but de Sanson, sur une frappe croisée, qui calmait les supporters (1-3, 87e). Sur une ultime action, Rolando fauchait Lea-Sliki dans la surface et concédait un penalty. Mais Mubele se trouait totalement en envoyant le ballon dans les gradins ! Le score n'évoluait plus et une énorme bronca tombait des tribunes... C'est la crise à Marseille ! Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

