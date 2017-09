Guingamp : "cruel" pour Kombouaré « Par Romain Lantheaume - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une belle prestation collective pleine de générosité, Guingamp a payé son manque de réalisme en s’inclinant 2-1 sur le terrain de l’Olympique Lyonnais ce dimanche en Ligue 1. Forcément déçu par ce scénario, le coach breton Antoine Kombouaré regrette aussi la déconcentration de son équipe qui a encaissé le second but lyonnais sur le coup d’envoi, juste après avoir égalisé… "C'est cruel parfois mais il faut apprendre de ces matchs, a affirmé l’ancien entraîneur de Lens devant la presse. Si j'ai un reproche, c'est lorsque l'on égalise à vingt minutes de la fin, on ne reste pas un quart d'heure à fêter le but. Je n'ai pas aimé cela. Il y a eu de la déconcentration et de la naïveté sur le but." Après ce résultat frustrant, l’EAG occupe la 12e position au classement. Après ce résultat frustrant, l’EAG occupe la 12e position au classement.

