PSG : Mbappé s'y voit de "longues années" « Par Romain Lantheaume - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté cet été avec option d’achat par l’AS Monaco, l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 1 match et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison) a touché à son rêve en rejoignant le Paris Saint-Germain. Courtisé par les plus grands clubs européens, le Tricolore ne se voit pas effectuer seulement une pige dans la capitale, où il n’exclut pas d’effectuer toute sa carrière ! "Le PSG a l’ambition d’être le meilleur club du monde, il faudrait être fou pour partir. Tu es dans la meilleure équipe où tu es sûr de gagner. Le projet du PSG est solide donc si tout se passe bien pourquoi pas, a lancé la pépite au micro du Canal Football Club. Si un jour j’étais amené à partir de la Ligue 1, au moins j’aurais joué de longues et belles années dans le club de ma ville. J’ai toujours souhaité jouer au PSG et les amoureux du foot sont obligés d’aimer le PSG d’aujourd’hui." Une belle déclaration d’amour ! Une belle déclaration d’amour !

