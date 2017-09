Lyon : le constat lucide de Fekir « Par Romain Lantheaume - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En manque de maîtrise, l’Olympique Lyonnais s’en est remis à deux fulgurances de Mariano (24 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) puis Nabil Fekir (24 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) pour se défaire de Guingamp (2-1) ce dimanche à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Lucide, le capitaine rhodanien ne retient que la victoire. "On n’a pas montré notre meilleur visage ce soir. Mais on a assuré la victoire même si c’était compliqué, a reconnu le Tricolore au micro de Canal+. Ce soir on est tous content." Collectivement, l’OL a encore du boulot à l’entame d’une semaine importante face à l’Apollon Limassol jeudi en Ligue Europa puis contre le Paris Saint-Germain dimanche prochain en Ligue 1. Collectivement, l’OL a encore du boulot à l’entame d’une semaine importante face à l’Apollon Limassol jeudi en Ligue Europa puis contre le Paris Saint-Germain dimanche prochain en Ligue 1.

