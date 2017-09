Ang. : Pogba, le roi des maillots vendus !

Ang. : Pogba, le roi des maillots vendu s ! « Par Damien Da Silva - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Manchester United a dépensé beaucoup d'argent (105 M€ + 5 M€ de bonus) l'été dernier pour recruter Paul Pogba (24 ans, 4 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) en provenance de la Juventus Turin, mais le club anglais savait que les retombées commerciales avec le Français allaient être importantes. Selon une étude réalisée par The Sun, le milieu de terrain a été le joueur qui a vendu le plus de maillots en Angleterre cet été. Sur le podium, on retrouve le buteur Romelu Lukaku, recrue star de MU lors du dernier mercato, mais aussi l'ailier de Chelsea Eden Hazard. A noter que le Français Alexandre Lacazette, acheté par Arsenal pour 60 M€ (bonus compris), et le jeune attaquant mancunien Marcus Rashford complètent le Top 5.

