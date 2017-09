PSG : Papin voit grand pour le monstre Mbappé « Par Damien Da Silva - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté par l'AS Monaco avec une option d'achat de 180 millions d'euros, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 1 match et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison) a réussi ses débuts avec le Paris Saint-Germain en marquant face à Metz (5-1) vendredi en Ligue 1. Invité par Téléfoot, l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille Jean-Pierre Papin s'est montré enthousiaste concernant l'avenir du jeune talent tricolore. "Mbappé, c'est l'avenir du foot français. Il a déjà les pieds sur terre, il est bon dans le jeu, adroit face au but. Si à 18 ans, tu es comme ça, et que tu continues de travailler comme ça, tu deviens un monstre. Il va devenir un monstre", a assuré Papin. Pour le bien de l'équipe de France, c'est tout le mal qu'on souhaite à Mbappé ! Pour le bien de l'équipe de France, c'est tout le mal qu'on souhaite à Mbappé !

News lue par 5635 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+