L1 : Lyon 2-1 Guingamp (fini)

Tombé à trois reprises face à Guingamp la saison passée, l’Olympique Lyonnais a eu toutes les peines du monde à se défaire de l’EAG (2-1) ce dimanche à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Mais tant bien que mal, l’OL parvient à se relancer après deux matchs nuls et remonte ainsi à la 3e place.

Bien garni, le Groupama Stadium avait droit à quelques frayeurs d’entrée avec la tête de Thuram dans la surface qui passait juste au-dessus du but de Lopes. Décomplexés face à une défense lyonnaise aux abois, les visiteurs passaient même à deux doigts d’ouvrir le score mais le gardien portugais remportait son face-à-face devant Deaux ! Gênés par le pressing haut des Bretons, les hommes de Bruno Genesio ne parvenaient pas à mettre en place leur jeu et ils tremblaient encore sur ce contre conclu par la frappe de Briand qui frôlait le poteau.

Et pourtant, c’est bien l’OL qui ouvrait le score sur un exploit individuel de Mariano qui surprenait Johnsson d’un amour de frappe aux 20 mètres (1-0, 19e). Un but totalement contre le cours du jeu… Dans la foulée, le coup-franc de l’ancien Merengue rasait le poteau adverse ! Mieux après ce but, les Gones mettaient davantage le gardien suédois à contribution et celui-ci devait s’employer pour détourner du bout des doigts un coup-franc de Fekir avec l’aide de la barre. Mais la vitesse des attaquants guingampais continuait de poser de gros soucis à la défense de l’OL…

Dès le retour des vestiaires, il y avait à nouveau le feu devant le but de Lopes et le Lusitanien devait s’employer devant Thuram puis Deaux sur corner. En manque de maîtrise, les locaux ne parvenaient pas à se mettre à l’abri. Et même s’ils commençaient à payer leur belle débauche d’énergie, les hommes d’Antoine Kombouaré finissaient par être récompensés de leurs efforts grâce au coup de tête victorieux de Thuram qui égalisait (1-1, 71e).

Alors qu’on pouvait se demander si les Gones allaient s’en remettre, Fekir ne laissait pas de place au doute et redonnait l’avantage d’une frappe croisée sur le coup d’envoi (2-1, 72e) ! Malgré d’ultimes frayeurs, les Lyonnais arrachent ce succès qui fait du bien avant une semaine importante (l’Apollon Limassol jeudi en Ligue Europa puis le PSG dimanche prochain en Ligue 1).