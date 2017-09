L1 : Lyon 1-0 Guingamp (mi-tps)

Bousculé en début de partie, l’Olympique Lyonnais s’en tire bien en menant 1-0 contre Guingamp à la mi-temps dans ce match comptant pour la 5e journée de Ligue 1.

Bien garni, le Groupama Stadium avait droit à quelques frayeurs d’entrée avec la tête de Thuram dans la surface qui passait juste au-dessus du but de Lopes. Décomplexés face à une défense lyonnaise aux abois, les visiteurs passaient même à deux doigts d’ouvrir le score mais le gardien portugais remportait son face-à-face devant Deaux ! Gênés par le pressing haut des Bretons, les hommes de Bruno Genesio ne parvenaient pas à mettre en place leur jeu et ils tremblaient encore sur ce contre conclu par la frappe de Briand qui frôlait le poteau.

Et pourtant, c’est bien l’OL qui ouvrait le score sur un exploit individuel de Mariano qui surprenait Johnsson d’un amour de frappe aux 20 mètres (1-0, 19e). Un but totalement contre le cours du jeu… Dans la foulée, le coup-franc de l’ancien Merengue rasait le poteau adverse ! Mieux après ce but, les Gones mettaient davantage le gardien suédois à contribution et celui-ci devait s’employer pour détourner du bout des doigts un coup-franc de Fekir avec l’aide de la barre. Mais la vitesse des attaquants guingampais reste un gros souci pour la défense de l’OL…