Lyon : démissionner ? Génésio ne l'envisage pas

Très critiqué par les supporters de l'Olympique Lyonnais, l'entraîneur rhodanien Bruno Génésio a été tout de même maintenu à son poste par son président Jean-Michel Aulas. Sur beIN Sports ce dimanche, le technicien tricolore a envoyé un message à ses détracteurs.

"Je pense que mon président a fait un gros travail pour me soulager de tout cela, même s’il y a eu une grosse pression c’est vrai. Il y a des choses qui ont été dévalorisées, même s’il y a eu aussi des critiques fondées qui ont été dites. Il y a eu un acharnement que je n’accepte pas. Je n’ai plus rien à dire aux gens qui m'attaquent, c’est leur avis. (...) Ils ont le droit de s’exprimer, et ils le font. Mais il faut que cela reste tout de même avec les formes et le respect de chacun. Démissionner cet hiver en cas de mauvais résultats ? Non je n’ai pas envie de démissionner, démissionner c’est renoncer", a assuré Génésio.

Pour rester à la tête de l'OL, le coach de 51 ans va devoir enregistrer des meilleurs résultats que l'an passé en Ligue 1.