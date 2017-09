Leipzig : Keita, le PSG est venu trop tard... « Par Romain Lantheaume - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Eblouissant sous les couleurs du RB Leipzig, le milieu de terrain Naby Keita (22 ans, 3 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) rejoindra Liverpool l’été prochain (voir ici). Régulièrement annoncé sur les rangs au cours des derniers mois, le Paris Saint-Germain a bien tenté sa chance dès l’été 2016, lorsque l’international guinéen évoluait au Red Bull Salzbourg. Les dirigeants franciliens se sont même déplacés en Autriche à ce moment-là, relate Le Journal du Dimanche, mais il était déjà trop tard et le club a fait savoir que la pépite était réservée pour 15 millions d’euros à sa franchise de Leipzig... Les clubs de Ligue 1 pourront vraiment se mordre les doigts dans ce dossier puisque le futur Red a pourtant étalé son talent juste sous leur nez avec Istres en Ligue 2 en 2013-2014. Montpellier, Bordeaux, Guingamp et même Monaco se sont notamment intéressés à lui mais aucun n’a accepté de débourser les 500 000 euros réclamés. Dommage...

News lue par 7717 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+