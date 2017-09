Real : Zidane impressionné par la gnaque de CR7 « Par Romain Lantheaume - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En petite forme ces dernières semaines (deux matchs nuls consécutifs), le Real Madrid reste une machine à gagner depuis l’arrivée sur le banc de Zinédine Zidane en janvier 2016. Au micro de Téléfoot, l’entraîneur français a dévoilé l’un des secrets de la réussite des Merengue : la soif de victoire, incarnée par l’attaquant Cristiano Ronaldo (32 ans, 2 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison). "Je travaille avec des joueurs magnifiques footballistiquement, mais aussi professionnellement. Même à l’entraînement, c’est fabuleux d’entraîner des joueurs comme ça. Ils ont toujours envie, ils ne sont jamais rassasiés. Ce sont des joueurs qui poussent les autres, et Cristano particulièrement, a souligné le champion du monde 1998. C’est le meilleur, il pourrait se dire 'aujourd’hui, je vais calmer, etc.' Mais pas du tout, à l’entraînement, il pousse les autres au cul et il les rend meilleurs. (…) C’est un joueur extraordinaire, le meilleur du monde." Plus qu’un match de suspension à purger en Liga et "ZZ" pourra à nouveau compter sur le Portugais ! Plus qu’un match de suspension à purger en Liga et "ZZ" pourra à nouveau compter sur le Portugais !

