Chelsea : Conte fou de Kanté !

Chelsea : Conte fou de Kant é ! « Par Damien Da Silva - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Samedi, Chelsea a dominé Leicester (2-1) en Premier League grâce notamment à un but de N'Golo Kanté (26 ans, 4 matchs et 1 but en Premier League cette saison). Auteur d'une superbe performance, le milieu de terrain français a été encensé par son entraîneur Antonio Conte après la partie. "N'Golo, je pense qu'il a fait un super match. On est habitué à ça, mais il a amélioré beaucoup son jeu de passes et sa finition. C'est très important de voir que ce joueur sait se développer étape par étape. Il améliore grandement ses faiblesses. Je crois qu'aujourd'hui, N'Golo est un joueur de classe mondiale", a estimé le technicien italien devant les médias. Une bonne nouvelle pour les Blues, mais aussi pour l'équipe de France en cette année de Coupe du Monde. Une bonne nouvelle pour les Blues, mais aussi pour l'équipe de France en cette année de Coupe du Monde.

