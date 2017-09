Tottenham : Aurier a hâte de relever ce défi

Transféré vers Tottenham pour 25 millions d'euros en provenance du Paris Saint-Germain cet été, le latéral droit Serge Aurier (24 ans) va découvrir le championnat d'Angleterre. Ambitieux, l'Ivoirien a hâte de relever ce nouveau défi dans sa carrière.

"C’est une équipe qui est l’une des meilleures en Angleterre, je n’atterris pas n’importe où. C’est une belle étape de ma carrière, cela va me permettre de découvrir autre chose, un gros championnat avec beaucoup de surprises. C’était le choix le plus concret, le président s’est déplacé à Paris pour moi, c’est fort. Derrière, le coach m’a appelé et m’a dit ce qu’il voulait. C’étaient deux choses fortes. Il n’y avait pas de raison que je parte ailleurs, j’aime les gens qui me montrent qu’ils ont besoin de ça et je sais comment leur rendre ça", a lancé Aurier dans une vidéo pour Bros Stories.

Recruté pour remplacer Kyle Walker, parti à Manchester City, l'ancien Parisien devrait disposer de responsabilités importantes chez les Spurs.